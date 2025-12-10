نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: بزرگترین نعمت الهی بعد از ایمان و اعتقاد به توحید، داشتن نظام و حکومت اسلامی است و از این نعمت با تمام وجود باید محافظت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در همایش «ایران قوی» که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، افزود: ما باید در برابر نعمت ایمان و اعتقاد و انقلاب اسلامی قدردان بوده و به وظایف خود عمل کنیم.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) موجود عرشی و منزه بودند، افزود: این بانوی بزرگ اسلام از شگفتی‌های خلقت بودند و نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا به عنوان روز زن برای کشور ما افتخاری بزرگ است.

امام جمعه ارومیه خاطر نشان کرد: دین مقدس اسلام چنان دین بزرگی است که شخصیتهایی مثل حضرت زهرا در سایه این دین تربیت شدند لذا باید از پیروان واقعی و راستین پیامبر و اهل بیت باشیم تا گمراه نشویم.

وی یکی از نعمتهای بزرگ خداوند را برقراری حکومت اسلامی دانست و گفت: هرچه نعمت الهی بیشتر، مسئولیت و تکلیف انسان در برابر این نعمت بیشتر و سنگین‌تر می‌شود.

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز در این همایش افزود: روحانیت باید در این موقعیت حساس تاریخی، نقش خود را بهترین نحو ایفا کنیم.

ماموستا کلشی نژاد با بیان اینکه آذربایجان غربی با اقوام و مذاهب مختلف و هم مرز بودن با کشورها از بهترین ظرفیت‌ها برخوردار است، گفت: دشمنان همیشه چشم طمع به ظرفیتهای موجود دارند لذا باید اتحاد و انسجام در کشور حفظ شود.