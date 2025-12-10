پخش زنده
امروز: -
متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری پژوهشگاه رویان، واکسن پاپیلومای انسانی (HPV) را یکی از موفقترین اقدامات پیشگیرانه در تاریخ پزشکی و بروز سرطانهای زنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری پژوهشگاه رویان، با تأکید بر نقش کلیدی واکسن پاپیلومای انسانی (HPV) در پیشگیری از سرطانهای مرتبط با این ویروس، بهویژه سرطان دهانه رحم، گفت: واکسن HPV یکی از موفقترین اقدامات پیشگیرانه در تاریخ پزشکی است و اثر قابلتوجهی در کاهش بروز سرطانهای زنان دارد.
مطالعات بینالمللی نشان میدهد کشورهایی که برنامه واکسیناسیون HPV را بهصورت گسترده اجرا کردهاند، با کاهش چشمگیر موارد سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی مواجه شدهاند.
ظفردوست با اشاره به انواع واکسن HPV توضیح داد: این واکسن در سه نوع ارائه میشود؛ نوع دوزَنگی علیه تیپهای ۱۶ و ۱۸، نوع چهارظرفیتی علیه تیپهای ۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸ و نوع نهظرفیتی که ۹ تیپ شایع ویروس را شامل میشود و طیف گستردهای از انواع پرخطر و کمخطر HPV را پوشش میدهد.
وی بهترین سن تزریق واکسن HPV را بین ۹ تا ۱۴ سال و پیش از شروع فعالیت جنسی عنوان کرد و افزود: با این حال، تزریق واکسن برای افراد تا ۲۶ سال و در شرایط خاص تا ۴۵ سال نیز توصیه میشود.
این متخصص زنان با تأکید بر ایمنی بالای واکسن گفت: کارآیی و ایمنی واکسن HPV در مطالعات متعدد تأیید شده است. عوارض احتمالی آن خفیف بوده و معمولاً به صورت درد یا قرمزی محل تزریق و در برخی موارد تب خفیف بروز میکند.
کارشناسان حوزه سلامت تأکید میکنند که واکسیناسیون HPV ابزاری حیاتی برای دختران و پسران در پیشگیری از سرطانهای مرتبط با این ویروس است و لازم است خانوادهها و نظام سلامت، انجام واکسیناسیون در سن مناسب را جدی بگیرند.