دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه «حل بحران نوجوانان، جنگی مردمی است نه دولتی»، گفت: تنها با مشارکت خانواده‌ها، نخبگان و جامعه و با به‌کارگیری «فناوری‌های نرم» می‌توان در برابر انحرافات فرهنگی نوجوانان مقاومت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، در سخنانی در نشست با جمع بانوان فعال عرصه دختران نوجوان درباره جایگاه و نقش بانوان در نظام جمهوری اسلامی ایران، رشد چشمگیر زنان در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی را یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: بی‌انصافی است کسی انقلاب اسلامی را از این زاویه نبیند که الگویی نو در جایگاه زن در جامعه ارائه داده است.

وی در این سخنان که در آستانه سالگرد ۱۹ آذرماه (روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳) ایراد شد، به تفاوت بنیادین رویکرد پیش از انقلاب و بعد از آن در تربیت و نقش‌آفرینی زنان اشاره کرد و تصریح کرد: پیش از انقلاب، زن را عمدتاً به عنوان ابزاری برای تبلیغات، مصرف‌گرایی و حتی مافیای اقتصادی می‌دیدند؛ ولی انقلاب اسلامی الگوی سومی را معرفی کرد: زنی که هم مادر خانواده باشد، هم زن مومن و موثر در جامعه و هم فعال علمی و پژوهشی.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حضور گسترده بانوان در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، افزود: امروز شاهد آن هستیم که سطح حضور بانوان در عرصه‌های علمی در ایران از بسیاری از کشورهای جهان بالاتر است. حتی در برخی شهرها و استان‌ها، تعداد زنان حوزوی بیش از مردان است و در مراکزی مانند پژوهشگاه رویان، جمع قابل توجهی از زنان دارای مقالات ایندکس بالا در حال فعالیت هستند.

وی این موفقیت‌ها را نتیجه‌ رویکرد توحیدی و الهام‌گرفته از مکتب حضرت فاطمه الزهرا (س) و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و بزرگانی مانند شهید مدرس دانست و اضافه کرد: این الگوی سوم، زمینه‌ساز رشد یک جامعه متوازن و ایمانی است، اما در عین حال، چالش‌های فراوانی هم به همراه داشته است.

خسروپناه به چالش‌های هویتی، تربیتی و روانی نوجوانان و جوانان، به‌ویژه دختران، اشاره کرد و گفت: مسائلی مانند بحران هویت، تربیت جنسی، افسردگی، خودکشی و حتی گرایش‌های ناسازگار با فطرت، نشان‌دهنده پیچیدگی سیستم‌های اجتماعی در مقایسه با سیستم‌های فنی است. ساخت یک نسل جامع‌الصف، هنرمند، نخبه، دانشگاهی و حوزوی و در عین حال مادری با رویکرد ایمانی، کاری بس دشوار است.

وی هدف از تأسیس قرارگاه ملی نوجوانان در شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ به این ضرورت‌ها، دانست و گفت: اعضا پذیرفته‌اند تا در این مسیر پیچیده، برنامه‌ریزی جامع و هدفمندی صورت گیرد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به همزمانی این جلسه با مناسبت‌های برجسته‌ای چون سالگرد ولادت حضرت زهرا (س)، ولادت امام خمینی (ره)، روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۹ آذر)، روز دانشجو ( ۱۶ آذر)، روز پژوهش (۲۵ آذر) و روز وحدت حوزه و دانشگاه (۲۷ آذر)، تصریح کرد: تقارن این جلسه با این ایام سعید، فال نیکی برای تداوم مسیر انقلابی و تحقق الگوی اسلامی در جایگاه زن است.

حل مسائل نوجوانان نیازمند جهاد تخصصی، انسجام و فناوری‌های نرم است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود درباره چالش‌های پیش‌روی نوجوانان و به‌ویژه دختران، تأکید کرد که مواجهه با این مسائل نیازمند همکاری همگانی، فاقدِ رویکرد قراردادی و ساختارمند صرف است و باید با رویکردی جهادی، ایمانی و تخصصی پیش رفت.

وی اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد یک تشکیلات قراردادی نیستیم؛ چه در سطح دولتی، خصوصی یا شخصی. ما به دنبال آن هستیم که با کمک یکدیگر، از طریق قرارگاه ملی نوجوانان، بنشینیم و با همکاری و تفکر جمعی، راه‌حل‌های واقعی برای مسائل پیچیده‌ی اجتماعی پیدا کنیم.

استاد خسروپناه با بیان اینکه حل مسائل نوجوانان از جمله سیستم‌های اجتماعی بسیار پیچیده است و ساده‌گیری در این عرصه، نتیجه‌بخش نخواهد بود، افزود: اما این پیچیدگی باعث ناامیدی ما نمی‌شود. کار آدمی با توکل به خدا، توسل به اهل‌بیت (ع) و حرکت جهادی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به نیاز به برنامه‌ریزی مشترک و اقدامات هدفمند، چهار محور کلیدی برای فعالیت‌های آینده قرارگاه ملی نوجوانان برشمرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در حوزه نوجوانان، به‌ویژه دختران نوجوان، سابقه ضعیفی در مستندسازی داشته‌ایم. اخیراً، حدود دو سال است که روی سند سلامت زنان کار می‌کنیم. این سند با مشارکت گسترده فقها، مجتهدین، پزشکان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و عالمان حوزوی (به‌ویژه از قم) شکل گرفته و پس از شش ماه نقد و بررسی در جلسات شورا، به اجماع رسیده است. این کار کم‌نظیری است که از هم‌افکنی دانش دینی و تخصص‌های علمی پدید آمده است.

وی افزود: در حوزه تربیت مربی نوجوان، نباید به یک کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای بسنده کنیم که تنها دو صفحه از آن به سیاست‌گذاری اختصاص داشته باشد. ما نیاز به سندی داریم که جهت‌گیری‌های روشن، عملی و کاربردی برای تربیت مربی ارائه دهد تا بدانیم دقیقاً چه باید بکنیم و چگونه حرکت کنیم.

وی گفت: این رویکردها، باوجود حسن نیت، کاملاً اشتباه است. دشمن با حوصله و برنامه، ۲۰ تا ۳۰ سال کار می‌کند تا به اهداف خود برسد. ما هم باید با همین سطح از دقت، فناوری‌های نرم مؤثر، مانند مهارت‌های ارتباطی، راهکارهای جذابیت‌آفرینی، روش‌های بازگشت ایمانی و فرهنگی، را شناسایی کرده و به‌صورت گسترده در جامعه توزیع کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که یک دختر نوجوان در مسیر غلط قرار دارد، باید بتوانیم با همین ابزارهای نرم، علاقمندانه، مومنانه و بدون تحقیر، او را به مسیر بازگردانیم. باید بپذیریم که این جنگ، جنگ فناوری‌های انسانی و روانی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر انسجام و هم‌افزایی تأکید کرد و گفت: هر کدام از ما در بخش‌های مختلف، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه یا سازمان‌های اجتماعی، فعالیت‌هایی انجام می‌دهیم، اما اگر این کارها در قالبی منسجم و فرابخشی انجام نشوند، تأثیرگذاری آن‌ها کم می‌شود. ویژگی اصلی فعالیت قرارگاهی، همین انسجام و هماهنگی است؛ یعنی همه دست‌اندرکاران با آگاهی از نقش یکدیگر، در یک جهت حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که قرارگاه ملی نوجوانان، نه به‌عنوان یک نهاد قراردادی، بلکه به‌عنوان یک مجموعه جهادی، ایمانی و تخصصی، بستری برای هم‌افکنی و همکاری همه علاقه‌مندان به سرنوشت نسل آینده ایران اسلامی باشد.

مشارکت مردم، خانواده و نخبگان، کلید حل بحران‌های نوجوانی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود درباره راهکارهای مقابله با چالش‌های نوجوانان، به‌ویژه دختران، بر لزوم مشارکت گسترده مردم، خانواده‌ها و نخبگان جامعه تأکید کرد. وی افزود: این کارها (به‌ویژه در حوزه نوجوانان) با فناوری‌های نرم و تدبیرهای فرهنگی و روانی باید طراحی شوند تا مردم و خانواده‌ها خودشان درگیر شوند و نیاز را احساس کنند. این جنگ، جنگ مردمی است و نمی‌توان آن را به‌صورت دولتی، اداری و هزینه‌بر حل کرد. دولت باید تسهیل‌گر و پشتیبان باشد، نه اینکه خودش همه کار را انجام دهد.

خسروپناه با اشاره به الگوی مادران جنگ تحمیلی، گفت: یادم می‌آید در آغاز جنگ، چگونه مادران، با وجود اضطراب، فرزندانشان را راهی جبهه می‌کردند و حتی به پدرانی که مخالف بودند، گوش‌زد می‌کردند: «این امنیت ما از خون آنان است.» آن رضایت قلبی و حضور خانواده در صحنه، برکت‌آفرین بود. امروز هم باید خانواده‌ها به‌عنوان اولین سربازان در جبهه فرهنگی، به میدان آیند.

وی ادامه داد: چگونه می‌توانیم فضایی را ایجاد کنیم که خانواده‌ها خودشان بخواهند وارد عرصه مقابله با انحراف فرهنگی شوند؟ این نیازمند فناوری‌های نرم، رسانه‌های هوشمند، تربیت خانواده‌محور و اعتمادسازی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد بعدی خود را همراهی با نخبگان نوجوان نامید و گفت: نوجوانان نخبه در حوزه‌های ورزشی، هنری، علمی و فرهنگی، بهترین الگوهایی هستند که می‌توانند تأثیر مستقیم و ایمانی بر همسالان خود بگذارند.

وی یادآور شد: این نوجوانان، با وجود عشقشان به ورزش، هنر یا علم، فطرت سالمی دارند و خوش‌نفس، خوش‌قلب و پر از ظرفیت‌اند. ما باید از این ظرفیت‌ها در جهت تثبیت هویت اسلامی-انقلابی استفاده کنیم.

خسروپناه هشدار داد که موفقیت قرارگاه ملی نوجوانان منوط به عقل جمعی، عدم جوسازی علیه یکدیگر و پرهیز از خودبینی است.