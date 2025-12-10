رئیس جمهور:
ارتقاء مهارت نیروی انسانی از لوازم ارتقاء بهرهوری است
رئیس جمهور، یکی از لوازم ضروری ارتقاء بهرهوری را توجه به ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی عنوان و سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف کرد با کمک کارشناسان، محتوای آموزشی متناسب را برای ارتقاء مهارتها در مشاغل و مسئولیتهای مختلف، تهیه کنند و در اختیار دستگاهها قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت دولت، امروز چهارشنبه به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست، پس از طرح و بررسی مسائل و موضوعات اجرایی از طرف اعضا، با توجه به سخنان دیروز آقای عارف در نشست انجمن علوم مدیریت، اظهار داشت: یکی از موضوعات رشد اقتصادی، توجه جدی به بهرهوری است. یکی از لوازم ضروری ارتقاء بهرهوری، توجه به آموزش و ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی است.
آقای پزشکیان از دستگاههای اجرایی خواست که برنامهریزیهای لازم را برای ارائه آموزشهای مرتبط با ارتقاء مهارتهای شغلی مدیران و کارکنان خود داشته باشند و گفت: این موضوع به هیچ وجه به معنای کاهش تعداد نیروی انسانی نیست، بلکه یک ضرورت برای ارتقاء مهارتها و توانمندیهای شغلی بهخصوص در دستگاههای اجرایی و در جهت بهبود انجام مأموریتهای اداری و تکریم ارباب رجوع است. ماه مبارک رمضان به عنوان ماه خودسازی، فرصتی مغتنم برای اجرای برنامههای ارتقاء مهارتهای شغلی است و امیدوارم به این ترتیب بتوانیم گامی در مسیر حل مشکلات مردم برداریم.
رئیس جمهور، همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف کرد با کمک کارشناسان، محتوای آموزشی متناسب را برای ارتقاء مهارتها در مشاغل و مسئولیتهای مختلف، تهیه کنند و در اختیار دستگاهها قرار دهند.
در ادامه نشست امروز، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ضمن قدردانی از حضور اعضای هیئت وزیران در دانشگاهها و مراکز علمی به مناسبت روز دانشجو، گزارشی از برخی مسائل مرتبط با عرصه فرهنگ و ورزش و حواشی تأسفبار در جزیره کیش، ارائه کرد.
رئیس جمهور در واکنش به این گزارش با بیان اینکه نباید کاری کنیم که مردم از نظام، رانده و ناراضی شوند، گفت: نباید بیجهت برای مردم، محدودیت ایجاد کرد یا آنان را زیر فشار گذاشت! هر اقدامی که موجب نارضایتی مردم شود، کمک به رژیم صهیونیستی است! ما نه تنها موافق ناهنجاریها نیستیم، بلکه مخالف جدی آن هم هستیم، اما بحث بر سر نحوه و چگونگی مواجهه با این ناهنجاریها است!
آقای پزشکیان تصریح کرد: مردم با انبوه مشکلات اداری و معیشتی روبرو هستند که کسی به این مشکلات، حساسیت نشان نمیدهد، اما به محض اینکه یک ناهنجاری کوچک در جایی مشاهده شود، عدهای فریاد وا اسلاما سر میدهند! نباید به جای حل ریشهای مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم. در عرصه پزشکی، گاه تأکید میشود که برای برخی دردها نباید مسکن تجویز شود، چرا که نوعی سرپوش گذاشتن بر آن عارضه و درد بوده و ممکن است که موجب بروز عوارض یا رویدادهای شدیدتر و تلختر شود.
همچنین، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز گزارشی از برگزاری این مسابقه تأسفبار در جزیره کیش، ارائه کرد و گفت: جوسازیها درباره این برنامه از قبل آغاز شده بود و در عین حال، فدراسیون مربوطه هم ورودی غیر موجه به موضوع داشت، اما با همه اوصاف، وزارت ورزش و جوانان و منطقه آزاد کیش، بیانیه مشترکی در اینباره منتشر کردند!
رئیس جمهور از وزیر ورزش و جوانان و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت خواست که گزارشی از سوابق و مسائل پیشآمده درباره این رویداد، تهیه و ارائه کنند.
در بخش دیگری از نشست امروز هیئت دولت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گزارشی از همایش ۲۰ هزار همسر و مادر شهید، ارائه کرد.
سعید اوحدی گفت: از جمله نکات جالب این همایش، این بود که همسران و مادران شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه از طرف همسران و مادران شهدای ۸ سال دفاع مقدس، قدردانی شدند و همچنین این آیین به حضور یک مادر ۷ شهید از استان اصفهان، مزین بود.
گفتنی است، اعضای هیئت دولت در این نشست، همچنین اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تصویب کردند.