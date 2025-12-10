به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سعید خلیلی افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و طبق هشدار نارنجی صادر شده تا اواخر وقت امشب (۱۹ آذر) همچنان بارش متناوب باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش (برف همراه با وزش باد در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شدت بارشها برای نواحی جنوبی و تا حدودی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: در طی این مدت و با توجه به شدت بارشها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در نواحی مذکور دور از انتظار نخواهد بود.

این کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین مه گرفتگی و کولاک برف سبب کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی استان خواهد شد و از فردا پنجشنبه(۲٠ آذر) تا روزهای آغازین هفته آینده بارشهایی به شکل پراکنده و خفیف در برخی نقاط محتمل خواهد بود.

خلیلی خاطر نشان کرد: از نظر دمایی نیز شاهد افزایش نسبی دماهای بیشینه و کاهش دماهی کمینه خواهیم بود.

وی با اشاره به مجموع بارشها در ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: سردشت با ۱۰۴.۵ میلیمتر بارش در استان پیشتاز بوده است.