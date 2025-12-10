کشف۳۱۷ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۳۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف شد و ۷۶ خرده فروش دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اجرای مرحله بیستوسوم طرح جامع «آرامش در شهر» طی سه روز گذشته، اظهار داشت: این عملیات گسترده با تمرکز بر دو محور اصلی شامل جمعآوری و پاکسازی مراکز توزیع مواد مخدر و همچنین ساماندهی معتادین متجاهر انجام شد
سردار محمدرضا هاشمی فر بیان کرد:در این مدت، با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم ۳۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف شد.
وی با بیان اینکه در عملیاتها ۶ قاچاقچی اصلی و ۷۶ خردهفروش دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: علاوه بر این، با هدف ارتقای سلامت و امنیت معابر عمومی، ۲۹۲ معتاد متجاهر نیز جمعآوری و به مراکز درمانی و بازپروری هدایت شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با صدور هشداری قاطع خطاب به سوداگران مرگ اظهار داشت: با اشراف خوب اطلاعاتی و حمایت قاطع دستگاه قضایی طرحهای مبارزه با سوداگران مرگ و مخلان آرامش و آسایش مردم با قاطعیت ادامه دارد.