قطرات پاک باران، ذرات معلق آلاینده را غافلگیر کرد و به آسمان اراک تمیزی بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ قطرات پاک باران، ارمغان بارش‌های دیشب و امروز، ذرات معلق آلاینده را غافلگیر کرد، به آسمان اراک تمیزی بخشید و با لطافت هوا، به مردم شادی را هدیه داد.

به گزارش سازمان هواشناسی بارش برف و باران که از روز گذشته اغاز شده تا فردا شب بصورت پراکنده ادامه دارد.

درارتفاعات بارش برف و در محور‌های کوهستانی لغزندگی محور‌های مواصلاتی پیش بینی شده است.

دمای هوا تا پایان هفته اینده بتدریج روند کاهشی دارد.

با این بارش‌ها، پس از مدت‌ها، شاخص آلودگی هوا با عدد ۴۱ در وضعیت پاک قرار گرفت.