آبرسانی به بانه در دل برف و باران
بارشهای سنگین مسیرهای دسترسی به پروژه های اجرایی را دشوار کرده؛ اما تلاشگران شرکت آب منطقهای همراه با تیم پیمانکار و مشاور، با تمام توان مشغول کارند تا پروژه انتقال آب به شهر بانه را هرچه سریعتر به نتیجه برسانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان گفت: بارشهای گسترده روند تکمیل پروژه آبرسانی به بانه را دشوارتر کرده، اما نیروهای اجرایی، پیمانکار و مشاور با عزم و ارادهای استوار، در مسیر خدمت به مردم شریف بانه لحظهای تلاش خود را دریغ نمی کنند.
آریانژاد یادآور شد: با وجود بارشهای شدید و سرمای جانسوز در بانه، مجموعه تلاشگران جهادی بدون لحظهای درنگ در میدان کار حضور دارند تا هرچه سریعتر آب شرب پایدار را به این شهرستان برسانند.