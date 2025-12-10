آبرسانی به بانه در دل برف و باران

بارش‌های سنگین مسیر‌های دسترسی به پروژه های اجرایی را دشوار کرده؛ اما تلاشگران شرکت آب منطقه‌ای همراه با تیم پیمانکار و مشاور، با تمام توان مشغول کارند تا پروژه انتقال آب به شهر بانه را هرچه سریع‌تر به نتیجه برسانند.