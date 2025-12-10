به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای معادن گفت: با بهانه حفظ محیط زیست و حفظ گونه گون سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در معادن استان فراری داده‌اند در حالیکه اقدامات انجام شده نشان میدهد بیشتر بجای حفظ محیط زیست در راستای تخریب آن اقدام شده است.

رضا رحمانی افزود: من خودم حامی محیط زیستم اگر بهانه فقط حفظ گون است بیاید نهضت کاشت گون راه بیندازیم و تمام عرصه‌های منابع طبیعی را پر از گون کنیم، اما در کنارش به بهانه تخریب گون جلوی توسعه معادن را نگیریم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران اماده‌اند حتی قبل از شروع بهره برداری از معادن نخست فعالیت‌های محیط زیستی انجام دهند تصریح کرد: لطفا مدیران عینک بدبینی را بردارند تا بتوانیم از ظرفیت‌های معدنی برای توسعه استان کمک بگیریم.

استاندار آذربایجان غربی با با بیان اینکه سهم استان از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به طور مشخص در همان مناطق هزینه شود، گفت: این خدمات علاوه بر اطلاع‌رسانی، باید برای مردم محلی قابل مشاهده باشد.

رضا رحمانی افزود: این منابع باید صرف بهبود و بهینه‌سازی زیرساخت‌های محلی از جمله راه‌های روستایی شود تا روستاییان منافع معادن را لمس کنند.

مدیر کل صمت آذربایجان غربی هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما:بررسی ۲۲ طرح اکتشاف معدنی ایمدرو را از مهمترین دستورات جلسه بیان کرد و‌گفت: استاندار آذربایجان غربی دستور داد تا یک هفته مشکلات طرح‌های ایمدرو رفع شود تا سرمایه گذاری‌های جدید برای معادن بزرگ مس، طلا و آهن انجام شود .

سخاوت خیرخواه افزود: در این جلسه ۳۹ طرح معدنی مورد بررسی قرارگرفت و هم چنین مصوب شد مصالح مورد نیاز طرح‌های معدنی از معادن استان تامین شود.