به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین دیدار نمایندگان پارا تنیس روی میز دختران و پسران ایران در روز نخست بازی‌های پاراآسیایی جوانان، میان سید علیرضا طباطبایی از کشورمان و «ایبک سوربِکوو» از قرقیزستان برگزار شد.

این دیدار از گروه دوم کلاس ۷ و روی میز ۳ برگزار شد و طی آن نماینده کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

طباطبایی در نخستین دیدار خود هم «نورکوژا کادیربک» از قزاقستان را شکست داده بود.