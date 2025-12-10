پخش زنده
امروز: -
سیدعلیرضا طباطبایی دومین دیدار خود را در مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی جوانان با برتری برابر نماینده قرقیزستان به پایان رساند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین دیدار نمایندگان پارا تنیس روی میز دختران و پسران ایران در روز نخست بازیهای پاراآسیایی جوانان، میان سید علیرضا طباطبایی از کشورمان و «ایبک سوربِکوو» از قرقیزستان برگزار شد.
این دیدار از گروه دوم کلاس ۷ و روی میز ۳ برگزار شد و طی آن نماینده کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.
طباطبایی در نخستین دیدار خود هم «نورکوژا کادیربک» از قزاقستان را شکست داده بود.