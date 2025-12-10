پخش زنده
بارش ها از فردا شب در گلستان افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی استان پیش بینی کرد: آسمان ابری همراه با بارش های پراکنده تا فردا عصر در استان ادامه دارد و به تدریج از فرداشب تا صبح جمعه بر گستره و شدت بارش ها در استان افزوده می شود.
مهدیه اصحابی افزود : بارش های موثر در این مدت در استان پیش بینی می شود که در مناطق کوهستانی استان به صورت ریزش برف خواهد بود.
وی گفت : آبگرفتگی برخی معابر و اختلال در تردد های جاده ای به خصوص جاده های کوهستانی استان پیش بینی می شود.