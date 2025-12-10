پخش زنده
امروز: -
خراسان رضوی اجرای طرح اجارهداری ویژه زوجهای جوان کمدرآمد را با هدف نوسازی بافتهای فرسوده و استفاده از ظرفیت انبوهسازان آغاز کرد که در آن امکان دسترسی به مسکن استیجاری مناسب و مقرونبهصرفه فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از شروع برنامهریزی اجرای طرح اجارهداری حمایتی برای زوجهای جوان دهکهای پایین خبر داد.
این طرح با تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده و استفاده از ظرفیت انبوهسازان به صورت مشارکتی اجرا میشود.
با هدف کاهش هزینههای ساخت و آمادهسازی مسکن، ساخت واحدهای استیجاری به هسته مرکزی شهر منتقل خواهد شد.
در مرحله اول، تأمین واحدهای آماده سکونت در مناطق متوسط هدفگذاری شده و در میانمدت ساخت واحدهای جدید روی اراضی شهری باکیفیت با مشارکت بخش خصوصی ادامه مییابد.
این سیاست به خانوارهای کمدرآمد که امکان خرید مسکن ملکی ندارند، کمک میکند تا با نرخ اجاره مناسب زندگی کنند. مالکان ساختمانی برای همکاری و تهاتر با وزارت راه و شهرسازی دعوت شدهاند.
جزئیات بیشتر در پایگاه اطلاعرسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی موجود است.