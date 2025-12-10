پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد: ساعتی پیش تعداد ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در حین انجام ماموریت و حراست از مرزهای میهن توسط گروهکهای تروریستی و معاند در منطقه مرزی لار زاهدان به شهادت رسیدند.
عملیات تعقیب و گریز توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حال انجام میباشد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.