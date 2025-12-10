پخش زنده
مراسم گرامیداشت روز زن و مقام مادر با حضور فرمانده انتظامی استان، همسران و مادران شهدا، کارکنان زن و پلیسهای افتخاری در سالن اجتماعات شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسنپور در مراسم گرامیداشت روز زن و مقام مادر که به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سالن اجتماعات شهدا فراجا در رشت برگزار شد با اشاره به جایگاه والای زن و مقام مادر در نظام جمهوری اسلامی؛ نقش بیبدیل بانوان درعرصههای اجتماعی، فرهنگی و ماموریتی را مورد تقدیر قرار داد.
وی با بیان اینکه مادران شهدا با الگوگیری از حضرت زهرا (س)، فرزندان خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردهاند؛ به گونهای که طبق آمار بنیاد شهید، برخی مادران تا ۹ شهید را به نظام جمهوری اسلامی تقدیم کردهاند؛ بر اهمیت حضور زنان در تمامی عرصههای اجرایی و ستادی تأکید کرد.
فرمانده انتظامی گیلان در ادامه به تلاشها و رشادتهای کارکنان زن در ماموریتها اشاره کرد و افزود: مجموعه انتظامی استان با همکاری و همیاری کارکنان زن به خوبی توانسته از ماموریتها با سربلندی بیرون آید.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر رفع مشکلات و دغدغههای کارکنان انتظامی گفت: گامهای موثری در راستای برطرف کردن مشکلات مسکن شاغلان و وابستگان در استان برداشته شده است.
در بخش دیگری از مراسم، از زحمات چندین ساله سرهنگ مودب در حوزه امور بانوان و فرماندهی یگان خواهران قدردانی شد و سرهنگ فتحعلیپور به عنوان مسئول جدید این حوزه معرفی شد.
در این مراسم از جمعی از کارکنان و مدیران برگزیده زن، همسران و مادران شهدا تجلیل شد.