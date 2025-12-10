پخش زنده
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان از بانوان شاغل در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، در مراسمی با اهدای گل و هدیه از بانوان شاغل در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تجلیل کرد و نقش بانوان را در پیشبرد اهداف عدالتمحور و اجتماعی دستگاه قضایی حائز اهمیت دانست.
سید مهدی قویدل در ادامه با اشاره به عملکرد موفق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سطح کشور گفت: گزارش جامع عملکرد ۱۰ ساله عدلیه استان کرمان با محوریت اقدامات تمامی معاونت ها، اجتماعی، پیشگیرانه و حمایتی، بهویژه در حوزه زنان و خانواده، از سوی معاونتهای ستادی و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تهیه و به قوه قضاییه ارسال شده است.
وی با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان بنیان اصلی جامعه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از برنامهها و سیاستهای این معاونت معطوف به تحکیم بنیان خانواده، حمایت از زنان و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در این حوزه است و این رویکرد بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه زنان بهویژه در معرض برخی آسیبهای اجتماعی قرار دارند، افزود: اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی، توسعه مشاورههای حقوقی و روانشناختی، پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و ارتقای آگاهیهای حقوقی بانوان از جمله اقدامات مؤثر این معاونت در حوزه زنان و خانواده بوده است که نقش بسزایی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی داشته است.
قویدل همچنین به نقش بانوان شاغل در عدلیه اشاره کرد و گفت: بانوان همکار در این معاونت با نگاه تخصصی، دلسوزانه و اجتماعی، سهم قابل توجهی در اجرای برنامههای پیشگیرانه، حمایت از خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: خانواده و برنامههای مرتبط با حوزه زنان، محور اصلی سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم است و تقویت این حوزهها میتواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی، سلامت روانی جامعه و کاهش اختلافات و آسیبهای اجتماعی ایفا کند.