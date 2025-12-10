پخش زنده
سخنگوی دولت در کنفرانس بینالمللی «نقش زنان در جامعه مدرن» در ترکمنستان گفت: توسعه فرصتهای آموزشی، تقویت سازوکارهای قانونی و ارتقای حضور اجتماعی و سیاسی زنان از اولویتهای مهم دولت بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس بینالمللی «نقش زنان در جامعه مدرن» که بهمیزبانی دولت ترکمنستان برگزار شد، بهنمایندگی از کشورمان سخنرانی کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حسن میزبانی ترکمنستان، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نقش زنان را یکی از پایههای توسعه اجتماعی و اقتصادی میداند؛ نگاهی که ریشه در پیشینه فرهنگی ایران و درک اسلام از کرامت انسانی و برابری زن و مرد دارد.
مهاجرانی با اشاره به جایگاه تاریخی زنان در تمدن ایرانی و نقش آنان در تحولات معاصر، تأکید کرد که مشارکت زنان در عرصههای علمی، مدیریتی و اقتصادی در ایران طی دهههای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. او به حضور پررنگ زنان در دانشگاهها، نقش آنان در مدیریت بخشهای مختلف حاکمیتی و رشد فعالیتهای کارآفرینانه در اقتصاد کشور اشاره کرد و این روند را بیانگر ظرفیت قابل توجه زنان ایرانی برای مشارکت اثربخش در فرآیند توسعه دانست.
سخنگوی دولت سپس به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی زنان پرداخت و توضیح داد که توسعه فرصتهای آموزشی، تقویت سازوکارهای قانونی و ارتقای حضور اجتماعی و سیاسی زنان از اولویتهای مهم دولت بهشمار میرود.
وی تأکید کرد که این سیاستها با هدف فراهمسازی شرایطی اجرا میشود که زنان بتوانند سهم واقعی خود را در پیشبرد اهداف ملی ایفا کنند.
مهاجرانی در پایان، با اشاره به ضرورت گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه توانمندسازی زنان، اعلام کرد ایران آمادگی دارد تجربهها و دستاوردهای خود را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد و در پروژههای مشترک مشارکت کند.
وی خاطرنشان کرد که توسعه پایدار بدون حضور فعال زنان در سطح منطقهای و جهانی بهدست نخواهد آمد و همکاری میان کشورها میتواند زمینهساز پیشرفت جمعی و متوازن باشد.