مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در مراسم روز جهانی خاک در ارومیه بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش حفاظت از خاک به‌عنوان نعمتی الهی و بستر حیات انسان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام بهنام دلریش در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک در ارومیه گفت: حفاظت از خاک عبادت و امانتی الهی برای آیندگان است و نسل‌های آینده ما را در این زمینه قضاوت خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش خاک در سلامت آب و محیط‌زیست افزود: پس از اصلاح زمین نباید موجبات فساد آن را فراهم کنیم. خاک سالم بستر نگهداری آب سالم است و تخریب یا کاربری غیرمجاز آن پذیرفتنی نیست.

حجت الاسلام دلریش همچنین بر ضرورت آموزشطش و ترویج حفاظت از خاک در مدارس و بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی برای ارتقای آگاهی عمومی تأکید کرد.