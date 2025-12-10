حفاظت از خاک امانت الهی برای نسلهای آینده است
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در مراسم روز جهانی خاک در ارومیه بر ضرورت فرهنگسازی و آموزش حفاظت از خاک بهعنوان نعمتی الهی و بستر حیات انسانها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حجتالاسلام بهنام دلریش در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک در ارومیه گفت: حفاظت از خاک عبادت و امانتی الهی برای آیندگان است و نسلهای آینده ما را در این زمینه قضاوت خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش خاک در سلامت آب و محیطزیست افزود: پس از اصلاح زمین نباید موجبات فساد آن را فراهم کنیم. خاک سالم بستر نگهداری آب سالم است و تخریب یا کاربری غیرمجاز آن پذیرفتنی نیست.
حجت الاسلام دلریش همچنین بر ضرورت آموزشطش و ترویج حفاظت از خاک در مدارس و بهرهگیری از رسانهها و فضای مجازی برای ارتقای آگاهی عمومی تأکید کرد.