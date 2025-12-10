دیدار ملوان انزلی و استقلال در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، همراه با پخش زنده دو مسابقه از لیگ قهرمانان اروپا، از شبکه‌های سه و ورزش سیما تقدیم علاقه‌مندان فوتبال داخلی و خارجی می‌شود.

پخش زنده ملوان – استقلال و دو دیدار لیگ قهرمانان اروپا از شبکه‌های سه و ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهارشنبه ۱۹ آذر دو تیم استقلال و ملوان بندر انزلی در تهران با هم مسابقه می‌دهند که این بازی به طور مستقیم از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

از هفته سیزدهم لیگ برتر امروز استقلال و ملوان انزلی در ورزشگاه شهر قدس با هم دیدار می‌کنند که برنامه «فوتبال برتر» این بازی را زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۱۷:۱۵ با گزارش شهاب وهابی پخش می‌شود.

پخش زنده دو دیدار از لیگ قهرمانان اروپا

شبکه ورزش در ادامه رقابت‌های هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا، امشب دو دیدار از این رقابت‌ها را در ساعت ۲۱:۱۵ و ۲۳:۳۰ در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» پوشش می‌دهد.

گزارشگران این دیدار‌ها به ترتیب میثم محمدزاده و محسن ابوفاضلی هستند.

در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵، تیم‌های قره باغ و آژاکس امشب چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۲۱:۱۵، اتلتیک بیلبائو و پاری سن ژرمن نیز از ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن شبکه ورزش به مصاف هم می‌روند.

عملکرد آماری قره باغ در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۴ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.

آژاکس نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۲۰ گل خورده و ۱۲ گل به ثمر رسانده است.

پاری سن ژرمن با رتبه دوم جدول و ۱۲ امتیاز یکی از قدرتمندترین تیم‌های فصل حاضر لیگ قهرمانان است.

در مقابل، اتلتیک بیلبائو تنها با ۴ امتیاز در رتبه ۲۷ قرار گرفته است و به امتیاز این بازی، نیاز حیاتی دارد.