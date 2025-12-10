در استان سمنان، نزدیک به ۸۰ درصد از خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمین خود را دریافت کردند؛ مسئولان در تلاشند تا موانع تأمین زمین برای دیگر متقاضیان مرتفع شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: تاکنون ۷۹ درصد از مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این استان زمین دریافت کرده‌اند.

به گفته سیدمحمد حسینی طباطبایی، از ۳۸۶۶ متقاضی ثبت‌نام شده، ۲۴۷۷ خانوار به عنوان مشمول نهایی تأیید شده‌اند که برای ۱۹۴۸ خانوار زمین تخصیص یافته است.

بیشترین تعداد مشمولان در شهرهای سمنان و دامغان قرار دارند. در ماه گذشته قرعه‌کشی و جانمایی قطعات زمین در گرمسار و مهدیشهر برگزار شد که به ترتیب ۱۲۰ و ۱۰۳ قطعه زمین برای واگذاری مشخص شد.

به دلیل تعداد زیاد متقاضیان، برخی در صف دریافت زمین قرار دارند و مسئولان در حال بررسی راهکارهایی برای تأمین زمین بیشتر هستند.

حسینی طباطبایی همچنین تاکید کرد که تأمین زمین فرآیندی زمان‌بر و چندبخشی است که شامل آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم نیز می‌شود.

او از همراهی متقاضیان خواستار صبوری و همکاری شد. این اقدامات نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه اجرای قانون جوانی جمعیت در استان سمنان است.