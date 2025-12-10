با طرح خانهریز ؛
مردم در سود طرحهای مسکونی-تجاری شهر شریک میشوند
معاون شهردار تهران با بیان اینکه به دنبال افزایش امنیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی هستیم، گفت: طرحهای ارائهشده، از سوی شهرداری از همه ابعاد بررسی شده و جزو بهترین فرصتهای سرمایهگذاری تهران است.
سجاد محمدعلینژاد با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سال سرمایهگذاری»، گفت: برای ما در شهرداری تهران، تحقق این شعار بسیار حائز اهمیت بود و با توجه به اولویتها و رویکردهایمان، تلاش کردیم تا گامهای مؤثری برداریم.
معاون شهردار تهران یکی از روشهای اصلی تأمین مالی و اجرای طرحهای پیشران برای توسعه رفاه شهروندان تهرانی را جذب سرمایهگذاری دانست و افزود: طبیعتاً بسیاری از طرحهای شهری، به ویژه آنهایی که ممکن است از نظر اقتصادی برای سرمایهگذاران جذاب نباشند تا سرمایههای راکد خود را وارد کنند، توسط خود شهرداری تهران و از طریق منابع درآمدی داخلی و روشهای مختلف تأمین مالی، انجام میشود.
محمدعلینژاد توسعه حملونقل عمومی از جمله اتوبوسهای برقی، توسعه مترو و دیگر زیرساختهای عمرانی مانند آزادراه شهید شوشتری، امتداد بزرگراه یادگار امام(ره) و بزرگراه شهید بروجردی را از جمله پروژههای زیرساختی عنوان کرد که شهرداری در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که حجم فعالیتهای قابل انجام در تهران، به عنوان پایتخت و نماد پایتخت جهان اسلام، بسیار گستردهتر از این ظرفیتهاست. یکی از دغدغههای جدی ما این است که فرصتهایی فراهم کنیم تا سرمایهگذاران بتوانند با آوردن سرمایههای راکد خود و تبدیل آن به سرمایه مولد، ضمن بهرهمندی از منافع آن، در پیشرفت و افزایش رفاه مردم تهران مشارکت مؤثر داشته باشند.
معاون شهردار تهران از تهیه «اطلس جامع سرمایهگذاری» به عنوان یکی از گامهای مهم در این مسیر نام برد و توضیح داد: دغدغه ما این بود که طرحهایی با پشتوانه مطالعات زیرساختی و تحلیلهای اقتصادی به سرمایهگذاران معرفی شود تا فرآیند ورود آنان به حوزه سرمایهگذاری در شهر، با امنیت و اطمینان بیشتری همراه باشد. به دنبال افزایش امنیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی هستیم. طرحهای ارائهشده، از سوی شهرداری از همه ابعاد بررسی شده و جزو بهترین فرصتهای سرمایهگذاری تهران است.
محمدعلینژاد دغدغه دوم شهرداری را ترکیب منافع سرمایهگذار با اولویتهای بهبود کیفیت زندگی مردم ذکر کرد و گفت: ما موضوعات سرمایهگذاری متعدد در تهران داریم، اما سعی کردهایم محورهایی را در اولویت قرار دهیم که علاوه بر جذابیت سرمایهگذاری، بتوانند خدمات مناسبتری را به شهروندان تهرانی ارائه دهند.
سجاد محمد علینژاد در ادامه تاکید کرد: یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری در جهان، ایجاد منابع درآمدی پایدار است. در تهران نیز با اجرای پروژههای زیرساختی پس از بهرهبرداری، منابع پایدار جدیدی به درآمدهای شهر افزوده شده است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه بودجه شهرداری تهران گفت: بودجه شهرداری در سال قبل از آغاز به کار مدیریت فعلی شهری، کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بود؛ درحالی که درآمد محققشده سال گذشته به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان و بودجه امسال به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، درآمد شهرداری طی چهار سال بیش از ۷ برابر افزایش یافته که عمده آن در پروژههای زیرساختی سرمایهگذاری شده است.
محمدعلینژاد افزود: از محل این درآمدها، طرح های بزرگی مانند احیای روددره فرحزاد، احداث و تکمیل اتوبانها، اصلاح تقاطعها، توسعه میادین میوه و ترهبار و گسترش خدمات شهری به شهروندان محقق شده است.
وی همچنین از معرفی ۲۰ طرح در بسته سرمایهگذاری سال جاری خبر داد و گفت: شهرداری تهران علاوه بر تأمین منابع برای توسعه زیرساختها، از سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز دعوت میکند تا در این پروژهها مشارکت کنند. از جمله این طرحها، خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو است که با فاینانس خارجی در حال اجراست و حجم سرمایهگذاری در آنها نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
معاون شهردار تهران با اشاره به اتمام خط ۷ مترو و توسعه خطوط ۳ و ۶ افزود: این ۲۰ طرح میتواند نزدیک به ۴۰ هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد کند. ارزش این بسته سرمایهگذاری با توجه به نرخهای روز، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن در اختیار سرمایهگذاران علاقهمند قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر سیاست مشارکت حداکثری شهروندان در توسعه پایتخت گفت: رویکرد ما در طرحهای شهری این است که در هر جایی که منفعت و سودآوری وجود دارد، امکان بهرهمندی مردم از سرمایههای خود را فراهم کنیم. ما بر این موضوع تمرکز ویژهای داریم و در ۲۰ طرح معرفیشده نیز این مسیر را دنبال کردهایم.
وی افزود: مدلهای مختلفی برای مشارکت شهروندان در این طرحها طراحی شده است. یکی از روشهای جدیدی که امروز رونمایی میشود، طرح «خانهریز» است. این طرح مصداقی از مولدسازی داراییهای شهرداری و همزمان مشارکت دادن مردم در منافع پروژههاست؛ به شرطی که شهروندان تمایل داشته باشند.
محمدعلینژاد با بیان اینکه سهیم کردن مردم در سود طرحهای شهری یکی از دغدغههای جدی مدیریت شهری است، گفت: هدف ما این است که داراییهای مردم نیز به صورت مولد وارد چرخه توسعه شهری شود. در طرح خانهریز، مردم میتوانند در طرحهای مسکونی و تجاری در کنار شهرداری تهران، شریک و منتفع شوند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح اولین گام در این مسیر است و به مرور زمان، سایر داراییها و طرحها نیز با همین رویکرد در اختیار مشارکت عمومی قرار خواهد گرفت. ما مصمم هستیم از سرمایههای خرد مردم نه تنها برای توسعه تهران، بلکه برای حفظ منافع خود شهروندان نیز استفاده کنیم.