یک چهارم نوجوانان در انگلیس برای سلامت روان خودشان به چت باتهای هوش مصنوعی روی میآورند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ "چت بات"، یک عامل نرمافزاری است که برای شبیهسازی یک مکالمه هوشمند با یک یا چند کاربر انسانی از طریق صدا یا متن طراحی شده است.
روزنامه گاردین نوشت: در حالی که فهرست بیماران منتظر درمان در انگلیس افزایش یافته است و مبتلایان از جمله بیماران مبتلا به اختلالات روانی مدتها منتظر میمانند، افراد ۱۳ تا ۱۷ ساله در حال مشاوره با هوش مصنوعیاند تا مشکلات روانی شان را برطرف کنند.
به نوشته این روزنامه، نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله در انگلیس در صورتی که در فشار روانی قرار گیرند مثلا به علت کشته شدن دوستانشان با چاقو یا گلوله، از "چت بات"های هوش مصنوعی کمک میگیرند، زیرا اولا در دسترس هستند و ثانیا مراجعه به این نرم افزارها به آنان احساس امنیت میدهد.
کارشناسان برآورد میکنند اکنون حدود ۴۰ درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله انگلیسی که از خشونت جوانان آسیب دیدهاند، برای حمایت از سلامت روان به چت رباتهای هوش مصنوعی روی میآورند.
روزنامه گاردین نوشت: بررسی کارشناسان نشان میدهد که هم قربانیان و هم مرتکبین خشونت در انگلیس به طور قابل توجهی بیشتر از سایر نوجوانان از هوش مصنوعی برای حمایتهای روانی استفاده میکنند.
به نوشته این روزنامه، کارشناسان هشدار میدهند که کودکان در معرض خطر در انگلیس، "به یک انسان نیاز دارند نه یک ربات". به نوشته این روزنامه علاوه بر دسترس بودن هوش مصنوعی، احساس همدلی نوجوانان با چت ربات ها، حفظ حریم خصوصی نیز از عواملی است که نوجوانان انگلیسی را به سمت هوش مصنوعی سوق میدهد تا مشکلات روانی خود را با این نرم افزارها در میان بگذارند. گاردین نوشت نوجوانانی که با اختلالات روانی روبهرو شدهاند، "چت رباتهای هوش مصنوعی" را "دوستان" خود تلقی و با آنان مشورت میکنند.
روزنامه گاردین نوشت: از هر چهار نوجوان ۱۳ تا ۱۷ ساله در انگلیس، یک نفر در سال گذشته از "چت ربات" هوش مصنوعی برای حمایت از سلامت روان استفاده کرده است. کودکان سیاه پوست دو برابر کودکان سفیدپوست در انگلیس از هوش مصنوعی برای سلامت روان خود استفاده میکنند. اگر نوجوانان انگلیسی در فهرست انتظار برای درمان یا تشخیص قرار داشته باشند یا درخواست کمکشان در نظام بهداشت و درمان این کشور رد شده باشد، بیشتر احتمال دارد که برای پشتیبانی برخط از امکانات دیگر از جمله هوش مصنوعی استفاده کنند. به نظر نوجوانان هوش مصنوعی "۲۴ ساعته در دسترس است" و به معلمان یا والدین درباره آنچه که فاش گفته میشود، چیزی نمیگوید.
کارشناسان میگویند پسرانی که در فعالیتهای باندی شرکت داشتند، نسبت به معلم یا والدینی که ممکن است اطلاعات را در اختیار پلیس یا سایر اعضای باند قرار دهند و آنان را در معرض خطر قرار دهد، احساس امنیت بیش تری میکردند که از چتباتها درباره راههای امنتر کسب درآمد راهنمایی بخواهند. به نوشته این روزنامه، نگرانیهای فزایندهای درباره خطرهای چترباتها، در زمانی که کودکان به مدت طولانی با آنها درگیر میشوند، وجود دارد.
بر اساس آخزین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس مربوط به سال ۲۰۲۳ نشان میدهد شش هزار و ۶۹ نفر در این کشور خودکشی کردند که سن بیش از هزارو هشتصد نفرشان کمتر از ۳۵ سال بوده و برخی نیز کودک و نوجوان بودند.