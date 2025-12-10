پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: بانکهای استان بیشترین میزان پرداخت تسهیلات ارزانقیمت در حوزه اشتغالزایی و تولید استان را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی در نشست کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در استانداری یزد برگزار شد، افزود: بخش صنعت و معدن استان بیشترین منابع این تسهیلات را جذب کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه جذب منابع، بخشهای میراث فرهنگی و کشاورزی نیز عملکرد قابل توجهی داشتهاند و در میان بانکها، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک ملت به ترتیب در جایگاه اول، دوم و سوم پرداخت تسهیلات قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: دستگاههای استانی وزارت بهداشت و درمان، علوم و تحقیقات و معاونت علمی ریاست جمهوری توانستهاند ۱۰۰ درصد سهمیه تسهیلات خود را جذب کنند.