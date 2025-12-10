رئیس اداره منابع آب نوشین‌شهر و انزل از اجرای مستمر عملیات پایش و کنترل رودخانه نازلو در پی بارندگی‌های اخیر و افزایش جریان‌های سطحی در بخش نازلو شهرستان ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رامین قربان‌زاده با اشاره به اجرای اقدامات پیشگیرانه در محدوده روستای گزنق، اظهار کرد: این عملیات با هدف جلوگیری از تخریب سردهنه‌های رودخانه نازلو، پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیلاب و حفظ حقابه دریاچه ارومیه انجام شده است.

وی با قدردانی از همکاری مردم منطقه نازلو افزود: شرایط رودخانه‌ها به‌صورت لحظه‌به‌لحظه رصد می‌شود و در صورت نیاز، اقدامات حفاظتی در نقاط حساس اجرا خواهد شد.

رئیس اداره منابع آب نوشین‌شهر و انزل ادامه داد: در همین راستا گیربکس‌های آببند مرنگلو و خانشان برای کنترل سیلاب و انسداد انهار تعمیر و همچنین سردهنه‌های رودخانه‌های فرعی در روستاهای آباجالو و طلاتپه مسدود شده است.

قربان‌زاده خاطرنشان کرد: برای ایجاد آرامش و اطمینان از مسدودی کامل سردهنه‌های رودخانه نازلو، همکاران این شرکت به‌صورت ۲۴ ساعته و حتی تا پاسی از شب عملیات پایش و انسداد را ادامه می‌دهند؛ اقداماتی که در چارچوب سیاست‌های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و تأمین آب این پهنه آبی انجام می‌شود.