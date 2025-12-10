پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: بیش از ۴۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از داخل منزلی در این شهرستان کشف وتوقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرتضی هادیان افزود: مأموران پلیس این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی دریافتند فردی سابقه دارو غیربومی با اجاره منزلی اقدام به راهاندازی کارگاه تولید و بستهبندی مواد مخدر از نوع تریاک کرده و سپس آنها را در سطح اصفهان و فلاورجان توزیع میکند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و طی هماهنگی قضایی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این منزل موفق به کشف ۴۰ کیلو و ۳۸۰ گرم تریاک به همراه ادوات تولید و بستهبندی شدند.
هادیان با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: از شهروندان نیز خواسته میشود اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.