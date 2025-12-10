جلسه کنترل پروژه در اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی برگزار شد و طی آن موضوع جایگزینی ۲۸ سایت همراه اول در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این پروژه با هدف ارتقاء تکنولوژی سایت های روستایی و ارائه سرویس باکیفیت و با توجه به وجود ظرفیت انتقال داده‌ها در دستور کار قرار دارد.

قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات آذربایجان غربی در این نشست تأکید کرد: اجرای این طرح، کیفیت خدمات ارتباطی مشترکان همراه اول را به شکل محسوسی بهبود خواهد بخشید و زمینه توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی در استان را فراهم می‌سازد.

وی افزود: با جایگزینی این سایت‌ها، شبکه همراه اول در آذربایجان غربی آماده پذیرش ارتقاءهای تکنولوژیک می شود و گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه ارتباطات پایدار و پرسرعت در منطقه برداشته می‌شود.

مدیر کل فاوای استان با اشاره به پوشش ۹۸ درصدی روستاهای استان اظهار کرد:محدودیت های منابع مالی و دولتی در راه اندازی اینترنت پرسرعت در روستاهای استان، صعب العبوری و کوهستانی بودن استان و محدودیت تجهیزات وارداتی از چالش های اصلی راه اندازی اینترنت در روستاهای باقیمانده است.

این پروژه بخشی از برنامه‌های کلان و با منابع ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقاء زیرساخت‌های ارتباطی کشور است که با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در حال اجراست.