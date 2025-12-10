به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آستانه میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها جشن کرامت همراه با آزادی زندانی مادر به حرمت مادر هستی در اندرزگاه زنان وکانون اصلاح و تربیت کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد.

امینی مدیر کل زندان های استان گفت: برگزاری جشن های اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی بالاخص گرامیداشت موالید معصومین علیهم السلام موجب تقویت معنویت و امید در میان زندانیان، ایجاد فضای شاد و صمیمی برای ارتقاء روحیه محبوسین در بند و معرفت و شناخت نسبت به پیشوایان دینی ما خواهد شد.

هدایت خواه رئیس دفتر جبهه فرهنگی و مدیر نمایندگی آستان قدس در استان با تأکید بر نقش و جایگاه زن و مادر در عالم هستی به احادیث و روایات وارده در خصوص جایگاه حضرت زهرا (س) به‌عنوان الگوی صبر، کرامت و مهربانی برای زنان و مادران و تمام عالم هستی ایرداد سخن کرد.

شایان ذکر آنکه زندانی آزاد شده بعلت بدهی مدتی در زندان بسر می برد که توسط یکی از خیرین با پرداخت ۲۲۲ میلیون تومان از زندان آزاد و به کانون خانواده خود بازگشت.