استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اتکا به پژوهش و پیوند واقعی دانشگاه و صنعت گفت: توسعه کشور بدون نقشآفرینی نخبگان و مراکز علمی ممکن نیست و دانشگاه آزاد گیلان در این مسیر یکی از ظرفیتهای مؤثر استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد رشت، با اشاره به اهمیت علمآموزی و نقش نخبگان ایرانی در پیشرفت کشور گفت: تجربه دانشگاههای بزرگ دنیا نشان میدهد توسعه بدون تکیه بر علم و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به پیشینه درخشان علمی ایران افزود: از ابنسینا و زکریای رازی تا فردوسی، حافظ و سعدی، این سرزمین همواره خاستگاه شخصیتهای بزرگ علم و فرهنگ بوده و میراث ارزشمندی برای جامعه امروز بهجا گذاشته است.
استاندار به مفاخر علمی استان نیز اشاره کرد و گفت: پروفسور ابراهیمزاده، دانشمند برجسته گیلانی، سالها در توسعه علم نقشآفرین بود و دکتر آذر اندامی، پزشک نامدار رشتی، سهم مهمی در مقابله با بیماریهای واگیر داشت و نام او بر بخشی از سیاره ناهید ثبت شده است.
هادی حق شناس با بیان اینکه بانوان گیلانی از پیشگامان آموزش نوین در کشور بودند، تصریح کرد: نخستین مدرسه دخترانه کشور با همت بانوان نیکوکار رشتی ایجاد شد و همین مسیر زمینهساز تربیت چهرههایی همچون دکتر آذر اندامی شد.
استاندار گیلان، در ادامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را یکی از ظرفیتهای مهم علمی استان دانست و افزود: این دانشگاه بهتنهایی همتراز چند دانشگاه مادر استان فعالیت میکند و تاکنون تعداد زیادی نیروی متخصص و کارآمد تربیت کرده است.
هادی حق شناس با اشاره به اهمیت مهارت انتخاب در زندگی اجتماعی گفت: بخش زیادی از چالشهای جامعه ناشی از انتخابهای نادرست است؛ امروز سواد فقط خواندن و نوشتن نیست و یونسکو سواد را در ۱۹ شاخص از جمله سواد رسانهای، مالی و دیجیتال تعریف کرده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان تأکید کرد: میانگین برداشت برنج در جهان هشت تن در هر هکتار است، اما در گیلان این رقم تنها ۳ و نیم تن است و باوجود انجام پژوهشهای متعدد توسط مراکز علمی، عدم اراده اجرایی مانع اثرگذاری نتایج این تحقیقات شده است.
هادی حق شناس با بیان اینکه مسائل مهمی مانند آب، مرکبات، کرم ابریشم، چای و حتی توتون نیازمند تصمیمگیری جدی است، افزود: کارشناسان سالهاست نسبت به بحران آب هشدار میدهند، اما تا زمانی که مجریان احساس واقعی خطر نکنند، بهرهگیری از پژوهشها نتیجهبخش نخواهد بود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت پژوهش در حوزه دریای خزر گفت: ارتباطات منطقهای در این حوزه روند تازهای یافته و میتواند بخش قابل توجهی از فشارهای تحریمی علیه ایران را بیاثر کند.
مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به تقویت تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای ساحلی خزر گفت: این روند محدودیتهای گذشته را کاهش داده و میتواند شتابدهنده توسعه ملی باشد.
وی با تقدیر از ابتکار استاندار گیلان در برگزاری اجلاس استانداران استانهای حوزه خزر، تصریح کرد: این اقدام فصل تازهای در بهرهگیری از ظرفیتهای ویژه استان ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آینده کشور روشنتر از امروز خواهد بود، افزود: اعتماد به ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری هوشمندانه از مزیتهای ژئوپلیتیک ایران، از جمله جایگاه استراتژیک در دریای خزر، زمینهساز پیشرفت پایدار کشور است.
در پایان این مراسم از ۳۰ پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و استان گیلان تجلیل شد.