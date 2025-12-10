پخش زنده
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران: اگر مسئولان پلیس اماکن عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، به اتهام ترک فعل قانونی مورد پیگرد و تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران در کارگاه حقوقی کارکنان انتظامی نکا گفت: سکوت و سستی در برابر ناامنی ناموسی و اخلاقی خیانت به آرمان امام راحل و شهیدان است و پلیس باید جهادی و انقلابی اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه تفکرات جناحی نمیتواند مرجع پلیس در برخورد با بیبندوباری باشد، افزود: پلیس انقلابی باید به وظیفه ذاتی خود در حفظ ارزشهای اسلامی و ایرانی عمل کند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با انتقاد از کوتاهی پلیس اماکن عمومی در برخی موارد گفت: مردم متدین مازندران از ترک فعل مسئولان در این مورد شدیداً نگرانند.
وی هشدار داد: اگر مسئولان پلیس اماکن عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، به اتهام ترک فعل قانونی مورد پیگرد و تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
زارعی در پایان تأکید کرد نظارت بر رعایت قوانین و شئونات اسلامی در واحدهای کسبی از وظایف اصلی پلیس اماکن است.