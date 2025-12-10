به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف‌آباد گفت: کامیون بدون مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای با بیش از ۱۲ تن محموله آلایش مرغ (پای مرغ) با شرایط غیربهداشتی در حین عبور از این شهرستان توقیف شد.

میثم استکی افزود: در بازرسی‌های نیروی انتظامی، یک دستگاه کامیون بدون مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی حامل ۱۲ تن آلایش مرغ (پای مرغ) که در حال عبور از شهرستان نجف‌آباد به استان مجاور بوده توقیف شد.

وی افزود: در ادامه با بررسی این محموله، با تشخیص و تأیید غیرقابل‌مصرف بودن آن، با همکاری نیروی انتظامی محموله توقیف و با هماهنگی شبکه دامپزشکی به مقصد کارخانه تبدیل ضایعات ارسال شد.

استکی گفت: تمامی افرادی که در زمینه انتقال فرآورده‌های خام دامی فعالیت می‌کنند لازم است به‌منظور حمل‌ونقل این محصولات از خودروی مناسب و همچنین دارای مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی استفاده کنند.