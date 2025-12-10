پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهشی دانشگاه تهران گفت: برای هر مقاله در دانشگاه حدود ۹۰ میلیون تومان پرداخت میشود، این حمایتها علاوه بر گرنتهای عادی اساتید است و بهعنوان مشوق اضافه ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ منوچهر مرادی سبزوار در نشست خبری سی و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اظهار کرد: هفته پژوهش نمادی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در یکسال گذشته است. قصد داریم با سرمایهگذاری جدی در پژوهش توجه ویژهای به ارتباط با صنعت و انتشار مقالات با کیفیت بالا داشته باشیم.
وی افزود: معمولا عمده بودجه دانشگاه صرف امور روزمره میشود. به همین دلیل، سرمایه گذاری در پژوهش ضروری است. کشور ما دارای منابع فیزیکی و انسانی بسیاری است که باید در حفظ آنها کوشا باشیم. کشورهایی هستند که بدون داشتن منابع طبیعی و فقط با دانشمندان خود را در سطح جهانی ارتقا میدهند.
مرادی همچنین از برنامهریزی برای گسترش همکاری با صنعت خبر داد و گفت: ارتباط با صنعت بخشی از هزینههای تحقیقاتی را پوشش میدهد و در کنار آن، با توجه به اهمیت انتشار مقالات در ۱۰ درصد برتر مجلات بینالمللی و افزایش سایتیشن، مشوقهای ویژهای نیز برای اساتید در نظر گرفتهایم.
وی افزود: برای نمونه، انتشار یک مقاله در سطح نیچر با وجود هزینه کمتر برای پژوهشگر، تأثیر مالی حدود ۱۵ میلیارد تومانی برای دانشگاه دارد. بر همین اساس، مسیر حمایتی مشخصی طراحی شده و حمایت از ۱۰۰ مقاله در ده درصد برتر مجلات بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
مرادی گفت: برای هر مقاله حدود ۹۰ میلیون تومان مشوق پرداخت میشود، این حمایتها علاوه بر گرنتهای عادی اساتید است و بهعنوان مشوق اضافه ارائه میشود تا روند ارتقای رنکینگ دانشگاه با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیر کل پژوهشی دانشگاه تهران گفت: ۷۷ برگزیده روز یکشنبه ۲۳ آذرماه در جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برگزیدگان در بخشهای مختلف شامل پژوهشگر پیشکسوت (۳ نفر)، پژوهشگر نمونه (۱۳ نفر)، پژوهشگر برجسته (۸ نفر)، پژوهشگر جوان نمونه (۷ نفر)، مجری ارتباط با جامعه و صنعت (۱۰ نفر)، و برگزیدگان حوزه فناوری (شامل ۷ نفر از شرکتهای فناور، هستههای فناور و استادان فناور) معرفی میشوند.
محمدرضا نقوی افزود: همچنین ۱۷ برگزیده رساله دکترا و کارشناسی ارشد معرفی شده و از مدیر پژوهشی، کتابخانه و آزمایشگاه نمونه تقدیر خواهد شد در جشنواره کتاب سال هم از ۱۰ کتاب تقدیر خواهد شد که یک کتاب به زبان انگلیسی است.
افزایش ۴۴ درصدی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه تهران
علیرضا بدیعی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه تهران در ادامه نشست اظهار کرد: تعداد قراردادها با صنعت ۴۴ درصد افزایش یافته است. ۶۰۰ طرح در دست اقدام است. ۶۵۰ میلیارد مبلغ قراردادهایی است که منعقد شده است.
وی افزود: فرصت مطالعاتی صنعتی در دانشگاه تهران در حال گسترش هستند. این موضوع امکان آشنایی استادان با مشکلات صنعت را فراهم میکند. تاکنون جلسات متعددی با صنایع داشتهایم تا آنها را توجیه کنیم که چگونه میتوانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند. پسادکتری صنعتی هم در دستور کار دانشگاه قرار دارد.
مدیرکل سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران برای تجاریسازی ایدههای دانشجویان و استادان، دفتر انتقال فناوری را در دستور کار خود قرار داد. ۱۷۴ ایده در حوزه هوش مصنوعی از استادان دریافت کردیم. دورههای منتورشیپ در دانشگاه در حال برگزاری است. مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران وظیفه بررسی ایدهها را برعهده دارد. همچنین تامین مالی پروژههای پژوهشی در دستور کار قرار گرفت.
حسین هاشمی افزود: مگاپروژهها یکی دیگر اقدامات در حال اجرا در دانشگاه تهران است. شبکه حامیان پژوهش را راهاندازی کردیم. دورههای پسادکتری فناورانه در حال برگزاری است.