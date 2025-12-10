به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در نشست با اهالی رسانه، درباره پویش آب توضیح داد: خانه سینما یک رسالت مهم فرهنگی و اجتماعی دارد به همین دلیل در رابطه با موضوع آب که یک موضوع بسیار جدی این روزهاست، پویش آب را راه انداختیم.

وی افزود: برای این پویش فراخوانی منتشر شده تا طراحان گرافیست آثار خود را ارسال کنند و پس از داوری آثار برگزیده در روزهای ۲۴ تا ۲۶ دی در خانه هنرمندان برگزار می شود.

اسعدیان با اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی در کنار نمایشگاه پوستر آب، اظهار داشت: همزمان با این برنامه ها هشتگ نگهبان آب هم به جریان خواهد افتاد.

مدیر عامل خانه سینما در ادامه با اشاره به پیگیری های صنفی در این خانه گفت: یکی از مواردی که برای خانه اولویت داشت، مجوز ساخت اثر سینمایی است؛ در حال حاضر شرایط اخذ مجوز ساخت فیلم بسیار قدیمی و‌ منسوخ است؛ در شرایطی که ساخت فیلم های زیرزمینی رو به افزایش است و یا جشنواره های خارجی فیلم های فاقد مجوز را می پذیرند، سازمان سینمایی به قدیمی ترین شکل عمل می کند؛ لذا

با تشکیل کانون ۱۰ نفره از اعضای صنوف خانه سینما اساسنامه ای برای مجوز ساخت فیلم ها تنظیم کردیم که به زودی در اختیار سازمان سینمایی قرار خواهیم داد.

وی در ادامه درباره اقدام خانه سینما در پرونده دستگیری بازیگران در منزل علی شادمان گفت: اساسا حضور نیروهای پلیس در منزل قانونی نبوده است؛ اگر یک نفر خبر مهمانی در خانه را به پلیس داده، آنها می توانستند ابتدا تذکر بدهند لذا خود را موظف میدانیم که از این ماجرا دفاع کنیم؛ بر همین اساس

ترجیح دادیم از طریق ارسال نامه به آقای اژه ای، این موضوع را پیش ببریم.

اسعدیان در خصوص عدم ورود خانه سینما به پرونده پژمان جمشیدی گفت: ایشان شاکی خصوصی داشتند به همین دلیل ما نمی توانستیم در پرونده او ورود کنیم؛ خانه سینما خود کمیته صیانت دارد و وظیفه خود می داند که پرونده های بازیگران را پیگری کند اما درباره پرونده هایی که شاکی خصوصی دارند امکان ورود نداریم.

وی در ادامه درباره واکنش اهالی سینما به موضوع غزه گفت: مسئله غزه میتواند دغدغه اهالی سینما باشد اما واقعیت این است چه کردیم که حساسیت مردم به غزه کم شده است؟ مسئله غزه برای من از باب مسلمانی انها نیست بلکه زندان بزرگ انسانی است که اسرائیل بنا کرده است.

در ادامه رامتین شهبازی در خصوص جایزه کتاب سال خانه هم گفت: فراخوان جایزه منتشر شده و تا اردیبهشت که موعد معرفی برندگان است، ماهی ۲ نشست تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: داوران از صنوف خانه سینما انتخاب شدند و شامل نازنین مفخم تدوینگر، شهاب الدین عادل استاد و عکاس، شادمهر راستین فیلمنامه نویس، مهرزاد دانش منتقد و امیررضا نوری پرتو منتقد و مدرس هستند.

شهبازی تاکید کرد: در این رویداد به مولف و مترجم برگزیده جایزه خواهیم داد.