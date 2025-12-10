نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی به منظور برگزاری هرچه بهتر هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، معاون اجتماعی قوه قضائیه و دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: در این نشست، آخرین وضع انتخاباتی کشور، شرح وظایف اعضای ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی بررسی شد.

آقای جهانگیر همچنین گفت: با اقدام‌های ستاد‌های پیشگیری در استان ها، زمینه برگزاری انتخابات سالم و حضور پرشور مردم فراهم می‌شود.