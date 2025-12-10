پخش زنده
یک مسابقه از مرحله یک هشتم پایانی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای ایران یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به تعویق افتاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان لیگ فوتبال، پیرو وصول درخواست باشگاه استقلال مبنی بر تعویق دیدار جام حذفی با تیم فولاد هرمزگان پیش از تقابل آسیایی خود بدین وسیله با توجه به حضور تیم استقلال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان سطح دو آسیا و دیدار حساس و تاثیرگذار نماینده فوتبال کشورمان با تیم المحروق بحرین در روز چهارشنبه ۳ دی ماه و از آنجایی که نتایج نمایندگان ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا در تعیین سهمیه کشورمان در رقابتهای فصول بعدی باشگاهی آسیایی تاثیرگذار خواهد بود بدینوسیله دیدار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ جام حذفی باشگاههای کشور بین تیمهای استقلال و فولاد هرمزگان لغو میشود. تاریخ برگزاری این دیدار از مرحله یک هشتم جام حذفی متعاقبا اعلام خواهد شد.