سربازان و همرزمان شهدای انتظامی شهرستان بابل با حضور در منازل مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه، با اهدای گل از مقام صبر و ایثار آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آستانه روز مادر، جمعی از سربازان فرماندهی انتظامی شهرستان بابل که همرزم شهدای این شهرستان بودند، به همراه معاون اجتماعی این فرماندهی، به دیدار مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه رفتند.

در این دیدارها سربازان با اهدای گل، از مقام صبر و ایثار مادران شهدا تجلیل و بر ادامه راه شهیدان در حفظ امنیت و خدمت به مردم تأکید کردند.

مادران معظم شهدا نیز با بیان خاطراتی از فرزندان خود، از توجه فرماندهی انتظامی به خانواده‌های شهدا قدردانی کردند و این حضور را مایه دلگرمی و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت دانستند.