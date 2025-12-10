پخش زنده
مدارس آذربایجان شرقی از ۲۲ تا ۲۴ آذر ماه با هدف قطع زنجیره شیوع بیماری آنفلوآنزا غیرحضوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، با هدف اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونتهای حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماریهای حاد تنفسی، با توجه به شیوع آنفلوآنزا در آذربایجان شرقی و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس استان در همه مقاطع در شیفتهای صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری است و فعالیتهای آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.