به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، با هدف اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، با توجه به شیوع آنفلوآنزا در آذربایجان شرقی و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس استان در همه مقاطع در شیفت‌های صبح و عصر در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری است و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.