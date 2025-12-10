پخش زنده
۱۴ هزارو ۵۰۰ هکتار اراضی خرمشهر زیر کشت گندم رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه کشاورزان شهرستان کشت گندم را آغاز کردهاند افزود: امسال ۱۴ هزارو ۵۰۰ هکتار اراضی خرمشهر زیر کشت گندم رفت.
حسن دشتی گفت: پیش بینی میشود از این میزان کشت ۴۴ هزار تن گندم تولید شود.
وی سطح زیر کشت کلزا را هم ۸۵۰ هکتار اعلام و خاطر نشان کرد: پیش بینی شده ۱ هزار ۷۰۰ تن کلزا برداشت شود.
دشتی سطح زیر کشت جو را نیز ۱۰۰۰ هکتار با پیش بینی تولید ۲۰۰۰ تن دانست.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر همچنین از کشت سبزی و صیفی پاییزه به میزان ۳۰۰ هکتار و پیش بینی تولید ۶۵۰۰ تن خبرداد.
به گفته این مسئول جهاد کشاورزی ۳ هکتار کینوا کشت شده که قرار است ۲۱۰۰ تن از این محصول برداشت شود.