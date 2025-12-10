به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان لیگ فوتبال، اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ یک باشگاه‌های ایران به شرح زیر است:

تیم مس کرمان: فرزاد حسینخانی سرمربی، آرتا منهاجی، عبدالحسین ذوالغیاث، عماد مهاجری، عمار پاکزاد مربیان و سعید قرایی مدیر رسانه محروم انضباطی و رضا آقا بابایی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم بعثت کرمانشاه: کاظم کرامتی مربی محروم انضباطی و حکمت فرهادی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار و علیرضا حیدری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم داماشیان: سعید دلاور بازیکن و محمدرضا مهدوی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پارس جنوبی جم: محمد محمدزاده بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم صنعت نفت آبادان: طالب ریکانی بازیکن محروم انضباطی و خشایار زبرجد بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم سایپا: سید محمد ستاری و محمد سجاد قلی بیگی بازیکنان محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نود ارومیه: یحیی بهاری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار و احد حاج کریمی تدارکات محروم به دلیل اخراج

تیم آریو اسلامشهر: ارشیا سرآبادانی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نفت و گاز گچساران: صادق صادقی بابا احمدی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نیروی زمینی: عرفان خلیل پور مدیررسانه محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم هوادار: مجید ایوبی سرمربی، ارسطو محمدی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار، محمد علی عشقی مربی محروم به دلیل اخراج

تیم شهرداری نوشهر: بر اساس رأی صادره از سوی کمیته انضباطی، از حضور تماشاگران محروم است.

یادآور می‌شود طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.