ورود پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج
از امروز، پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی، به عنوان عضو هیات علمی تعهدی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دکتر صغری محمدی، خدمات تخصصی خود را در بخش سرطان ارائه می دهد و با تجربه و مهارت خود، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت درمان بیماران سرطانی استان برمیدارند.
یوسفی افزود: حضور دکتر محمدی در تیم پزشکی بیمارستان، امکان دسترسی سریعتر بیماران به خدمات تخصصی خون و آنکولوژی و ارائه مراقبتهای درمانی بهروز را فراهم میکند.