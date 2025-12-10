از امروز، پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی، به عنوان عضو هیات علمی تعهدی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج آغاز به کار کرد.

ورود پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دکتر صغری محمدی، خدمات تخصصی خود را در بخش سرطان ارائه می دهد و با تجربه و مهارت خود، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت درمان بیماران سرطانی استان برمی‌دارند.