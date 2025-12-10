پخش زنده
از ابتدای سال بیش از ۵۲ هزار و ۷۴۵ حواله الکترونیک برای دریافت کود شیمیایی یارانهای در استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: از مجموع حوالههای صادرشده، تاکنون ۵۱ هزار و ۳۵۶ حواله تحویل کشاورزان شده است که نشاندهنده تحقق ۹۷.۴ درصدی پرداختها و تحویل کود یارانهای به بهرهبرداران بخش کشاورزی استان است.
محسن مهدوی افزود: کودهای شیمیایی نقش حیاتی در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی دارند و استفاده بهینه از آنها باعث افزایش عملکرد، حاصلخیزی خاک و پایداری در تولید محصولات میشود.
به گفته وی عرضه و مصرف هدفمند کودهای یارانهای سهمی مهم در ارتقای بهرهوری، تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار منابع خاک و آب دارد.