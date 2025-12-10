پخش زنده
امروز: -
با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد، اداره کل راه و شهرسازی مازندران زمین لازم برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در آمل را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسهای رسمی در شهرستان آمل، زمین مورد نیاز برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار محروم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل شد.
این جلسه با حضور فرماندار ویژه آمل، مدیرکل بنیاد مسکن و مسئولان مربوطه برگزار شد و صورتجلسه تحویل زمین به مدیرکل بنیاد مسکن ارائه شد.
جابر حسنزاده، مدیرکل راه و شهرسازی، تأکید کرد این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای توسعه عدالت اجتماعی و فراهم کردن مسکن ایمن و پایدار برای خانوادههای کمدرآمد است.
همچنین فرماندار آمل از بنیاد مسکن خواست تا با سرعت بیشتری عملیات اجرایی پروژه را آغاز و به پایان برساند. این پروژه گامی مهم در کمک به تأمین مسکن محرومان منطقه به شمار میرود.