چهار هزار و ۴۱۸ واحد نهضت ملی مسکن در گناباد در حال ساخت است که برای ۱۳ درصد از این واحدها پروانه ساخت صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناباد گفت: از مجموع چهار هزار و ۴۱۸ واحد در حال ساخت نهضت ملی مسکن شهرستان برای ۵۷۸ واحد و معادل ۱۳ درصد آنها پروانه ساخت صادر و تحویل متقاضیان شد.
غلام رضا علیخانی امروز در جلسه شورای مسکن گناباد افزود: یک هزار و ۳۶۰ واحد توسط بنیاد مسکن، ۲ هزار و ۸۶۸ واحد توسط اداره راه و شهرسازی و بقیه واحدها نیز به وسیله کمیته امداد امام خمینی (ره) برای اقشار محروم در حال پیگیری و ساخت است.
وی گفت: ۲۸۶ واحد مسکونی از این تعداد در مرحله فونداسیون (پی ریزی)، ۴۴ واحد در مرحله اسکلت بندی و اجرای سقف، ۱۰ واحد در مرحله سفتکاری و ۶ واحد نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند.
علیخانی بر سرعت بخشی روند اجرایی و تکمیل زیرساخت های طرحهای نهضت ملی مسکن و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذی ربط برای رفع موانع اجرای آنها تاکید کرد.
نهضت ملی مسکن شهرستان گناباد در ۱۴ سایت شامل؛ واحدهای انبوه سازی، ۲ طبقه و ویلایی در حال اجراست و از مجموع ۱۴ هزار متقاضی طرح فوق در این شهرستان افزون بر هفت هزار نفر تایید نهایی شدند که هزار نفر آنان را مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشکیل می دهند.
مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد و جنوب استان خراسان رضوی واقع است.