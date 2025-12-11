پخش زنده
شورای فرهنگ عمومی آشتیان برای برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف نشست برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همزمان با هفته فرهنگی خمین مراسم گرامیداشت روز دانشجو برگزار و از دانشجویان برتر خمین تجلیل شد.
در این مراسم رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغههای دانشجویان درباره آینده شغلی پس از فارغالتحصیلی، گفت: امروز ظرفیتهای متعددی در واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان وجود دارد که میتواند با مدیریت صحیح، دانشجویان را جذب کند.
در جلسه شورای فرهنگ عمومی آشتیان حجتالاسلام دانشی امام جمعه با اشاره به اهمیت ارتقای کیفی مراسم اعتکاف گفت: در کنار برنامهریزی برای افزایش تعداد شرکتکنندگان در این مراسم معنوی و با توجه به مستحبات تأکید شده در منابع اسلامی، باید به اهداف و فلسفه برگزاری این مراسمات نیز توجه و برای آن برنامهریزی جامع و کاملی داشت.
طرح ملی سخا (سامانه ملی خیر و احسان) در دلیجان اغاز شد.
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تفرش، آخرین اقدامات و هماهنگیها برای بهرهبرداری از مدرسه تازهتأسیس فرامرز همدانی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بررسی و بر همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط تأکید شد.