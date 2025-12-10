به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نوه شهید آیت الله دستغیب در این مراسم گفت: این نشست با هدف شناساندن آیت الله دستغیب به همه مردم ایران برگزار شد.

سید ابراهیم دستغیب با بیان اینکه تبعیت از ولایت در همه سخنان شهید دستغیب دیده می‌شد افزود: آیت الله دستغیب در نگاه رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب عالمی عامل، مظهر معنویت، چهره معظم و دوست داشتنی شهر است.

نوه آیت الله دستغیب ادامه داد: شهید دستغیب شاگرد بزرگانی، چون ابوالحسن اصفهانی و سید علی قاضی بود و توانست با نوشتن ۳۰ جلد کتاب، علاوه بر اینکه مردم زمان خود را هدایت کند، عاملی برای هدایت نسل‌های بعدی شود.

در این نشست به صورت تخصصی به بعد قرآنی آیت الله دستغیب پرداخته شد.