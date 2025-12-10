پخش زنده
هشت ماهه امسال، ۶۵۷ پروانه ساخت و ساز برای ۷ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در ۷۷۰ هزار متر مربع، در شهر همدان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان با اشاره به اینکه این شمار مجوز ساخت در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به لحاظ تعداد و متراژ، ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت: نظارت بر ساخت و سازها برعهده واحد کنترل و نظارت شهرداری و سازمان نظام مهندسی است.
محمد فرهمندراد افزود: ایمنی طرحی که پروانه ساخت میگیرد بر عهده مالک و سازنده است و باید علاوه بر نظارت مستمر مهندسان ناظر بر روند ساخت و ساز، مجری طرح هم باید روزانه در کارگاه برای رعایت موارد ایمنی حضور داشته باشد.
او همچنین تصریح کرد: تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال میشود و در صورت نیاز متوقف شده و یا نکات ایمنی تامین خواهد شد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان با اشاره به ارائه مشوقها به سازندگان، گفت: در اجرای بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان، به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۴، در ۶ ماهه نخست امسال برای انبوه سازان ۲۰ درصد و برای افراد حقیقی عادی ۱۵ درصد تخفیف عوارض پرواخه ساختمانی داده شد که این میزان در ۶ ماهه دوم امسال به ۱۵ و ۱۰ درصد کاهش یافته است.