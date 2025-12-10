فرزندان محصل بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مناطق روستایی و عشایری استان بسته‌های آموزشی و لوازم التحریر دریافت می‌کنند.

هدیه صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به فرزندان محصل بیمه شده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این بسته‌ها شامل انواع لوازم التحریر و اقلام آموزشی مورد نیاز دانش آموزان است که به دنبال تفاهم نامه این صندوق با بنیاد علوی در سطح کشور و از جمله استان یزد توزیع می‌شود.

طاهری سرپرست این صندوق بیمه، ارزش هر بسته اهدا شده را یک و نیم میلیون تومان عنوان کرد و گفت: توزیع این بسته‌ها از چند روز قبل آغاز شده و تا یک هفته آینده ادامه دارد.