شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی برای توسعه و نوسازی شهری در منطقه آزاد ماکو تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا گامهای موثری در بهبود کیفیت زندگی و زیرساختهای منطقه بردارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهمنامه سهجانبهای میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به منظور شتاببخشی به روند بازآفرینی شهری در این منطقه به امضا رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی مرزها، بر نقش کلیدی منطقه آزاد ماکو در توسعه استان تاکید کرد.
عبدالرضا گلپایگانی یادآور شد: ماکو به عنوان پایلوت طرحهای بازآفرینی شهری انتخاب شده و ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی دارد. در این تفاهمنامه همکاریهای گستردهای در حوزههای مختلف کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی پیشبینی شده است.
همچنین تشکیل ستاد بازآفرینی شهرستانهای منطقه و برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان این حوزه از برنامههای مهم به شمار میآید.
فریدون بابایی اقدم عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از ارتقا شاخصهای زیستپذیری و بهبود کیفیت زندگی در محلات کمبرخوردار منطقه خبر داد.
ایجاد پایگاه دادههای اطلاعاتی یکپارچه، حمایت مالی و فنی از طرحهای بازآفرینی و راهاندازی دفاتر تسهیلگری نیز در چارچوب این همکاری قرار دارد.
این تفاهمنامه میتواند باعث تقویت ارتباطات میان مناطق آزاد و رشد پایدار منطقه آزاد ماکو شود. امید است این طرح ها فرصتی برای رونق اقتصادی و اجتماعی در استان فراهم کند.