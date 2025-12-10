قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: ­رویکرد اصلی طرح بیمه فراگیر تمام خطر گندم­ امسال بر «اطلاع‌رسانی شفاف، مرحله‌به‌مرحله و دقیق» متمرکز است تا کشاورزان بدون ابهام از حقوق و تعهدات خود مطلع شوند.

­قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه ­صندوق بیمه کشاورزی با هدف رفع مشکلات پارسال و ارتقای پوشش بیمه‌ای، اجرای سراسری طرح بیمه فراگیر تمام خطر گندم را در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ آغاز کرده است­­، گفت:این طرح با ارائه سطوح بیمه ارتقایی در سه سطح برای گندم دیم و آبی، امکان انتخاب پوشش بیمه‌ای متناسب با نیاز و ریسک پذیری کشاورزان را فراهم می‌کند. ­

­بهزاد باباخانی افزود: براساس برنامه هفتم توسعه، صندوق بیمه موظف شده است بیمه تمام‌خطر را برای ۹ محصول اساسی اجباری که خرید تضمینی دارند، انجام دهد و این موضوع، مسیر همگانی‌سازی بیمه کشاورزی را شتاب می‌دهد.

وی با اشاره به این موضوع که پرداخت حق بیمه سهم کشاورز در بیمه‌نامه پایه بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم­ دولت انجام می‌شود، گفت:­ اولویت ما در سال دوم اجرای برنامه و رفع مشکلات سال اول­ بود.

­قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی­ افزود:­ما برای بیمه سهم کشاورز از دو مسیر اقدام کردیم. مسیر اول با حمایت وزیر جهاد کشاورزی­ در شورای قیمت گذاری بود که تبصره‌ای به آن اضافه کردیم و در آن قید کردیم بعد از اینکه قیمت گندم مشخص شد در تبصره بیمه کشاورزی­ سهم کشاورز برای گندم مازاد و مستقل از قیمت مصوب گندم باشد و­ ­دولت آن را تامین کند.

­باباخانی گفت:­ تغییرات دیگر در سال دوم سطح تعهد در بیمه نامه‌ها بود تا به سطح واقعی نزدیک‌تر شود. ­

وی افزود:­اطلاعات پهنه‌بندی ۷ میلیون هکتار مزارع گندم مبنای صدور بیمه‌نامه‌ها قرار گرفته­ و امسال رویکرد اصلی طرح بر «اطلاع‌رسانی شفاف، مرحله‌به‌مرحله و دقیق» است تا کشاورزان بدون ابهام از حقوق و تعهدات خود مطلع شوند.

­قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به تعهد صندوق بیمه مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی بیمه پایه برای گندم دیم و آبی گفت:­ ­تغییر دیگری­­ که امسال­ پیش بینی کردیم و پارسال وجود نداشت این بود که فقط یک نوع بیمه برای گندم وجود داشت که ما­ بیمه ارتقایی را هم برای دیم و هم برای آبی در سه سطح ارتقایی پیش‌بینی کردیم که کشاورز بنا به تشخیص خود اقدام و یکی از این ۳ سطح را خریداری می‌کند. صندوق­ نیز به همان اندازه تعهد پرداخت غرامت را انجام می‌دهد.

باباخانی ­سطح تعهد صندوق بیمه ­­برای گندم دیم را­ سه سطح­ ۷.۵ میلیون تومان، ۹ میلیون تومان و ۱۰.۵ میلیون تومان به ازای هر هکتار و برای گندم آبی­ در هر هکتار ۲۵ میلیون، ۳۰ میلیون و ۳۵ میلیون تومان سطح تعادل عنوان کرد.

وی­ افزود: ­صدور بیمه نامه اصلی بدون نیاز به حضور کشاورز به صورت خوداظهاری انجام می‌شود و بیمه نامه ارتقایی به درخواست کشاورز انجام می‌شود. همچنین­ بیمه ­پایه اجباری بوده­ و ­­مازاد بر آن را کشاورز به تشخیص خود­ از­ سه سطح ارتقایی­ که اجباری نبوده­ ایت، انتخاب می‌کند. ­

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، عوامل خطر تحت پوشش بیمه را طوفان، سیل، تگرگ، سرما و یخبندان زمستانه و بهاره، زلزله، خشکسالی، بادگرم و بادزدگی و آتش سوزی غیرعمد­ اعلام کرد.