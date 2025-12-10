به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و طبق هشدار نارنجی صادر شده تا اواخر وقت امشب ۱۹ آذر همچنان بارش متناوب باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف همراه با وزش باد در سطح استان ادامه خواهد داشت.

سعید خلیلی، با بیان اینکه شدت بارش‌ها برای نواحی جنوبی و تا حدودی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: در این مدت و با توجه به شدت بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در نواحی مذکور دور از انتظار نخواهد بود.

خلیلی اظهارکرد: همچنین مه گرفتگی و کولاک برف سبب کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی استان خواهد شد و از فردا پنجشنبه ۲٠ آذر تا روز‌های آغازین هفته آینده بارش‌هایی به شکل پراکنده و خفیف در برخی نقاط محتمل خواهد بود.

وی گفت: از نظر دمایی نیز شاهد افزایش نسبی دما‌های بیشینه و کاهش دما‌های کمینه خواهیم بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به مجموع بارش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته هم گفت: در این مدت سردشت با ۱۰۴.۵ میلیمتر بارش در استان پیشتاز بوده است.