ام ابیها، مظهر پاکی و مهربانی؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ۲۰ جمادی الثانی سالروز ولادت با سعادت یگانه دُخت نبوت حضرت زهرا (س) و روز مادر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت فاطمه زهرا (س) بانویی از جنس نور و اسوه‌ای که ارتباطش با همسر و فرزندان، سرمشق همه زنان عالم است.

در این روز زمین میزبان قدوم مبارک بانویی می‌شود که نورش تا ابد روشنگر راه بشریت است.

روزی که به پاس مقام والای آن حضرت، روز زن و روز مادر نامیده شده تا در کنار تکریم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بهانه‌ای برای ابراز قدرشناسی نسبت به همه مادران فداکار باشد، مادرانی که اسوه صبر، فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی هستند.