علیرضا شهشهانی که به عنوان تنها نماینده استان اصفهان در رقابت‌های جهانی پرورش اندام و بدنسازی حضور یافته بود توانست در حضور بهترین‌های دنیا یک نمایش درخشان به جای بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مراسمی با حضور مسئولان ورزش استان و پیشکسوتان و قهرمانان بدنسازی و پرورش اندام استان و کشور از این قهرمان ارزنده تجلیل و قدردانی شد.

علیرضا شهشهانی در این رقابت‌ها و در بخش ماسکولار صاحب نشان طلا و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها شد.

این ورزشکار همچنین صاحب نشان اورالی کشور در این رقابت‌ها شد و عنوان قهرمان قهرمانان را از آن خود کرد.

رقابت‌های بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵ جهانی به میزبانی عربستان با حضور ۶۰ کشور برگزار شد و تیم ملی کشورمان با ۲۲ نشان رنگارنگ عنوان نایب قهرمانی جهان رو کسب کرد.