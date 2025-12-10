پخش زنده
علیرضا شهشهانی که به عنوان تنها نماینده استان اصفهان در رقابتهای جهانی پرورش اندام و بدنسازی حضور یافته بود توانست در حضور بهترینهای دنیا یک نمایش درخشان به جای بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مراسمی با حضور مسئولان ورزش استان و پیشکسوتان و قهرمانان بدنسازی و پرورش اندام استان و کشور از این قهرمان ارزنده تجلیل و قدردانی شد.
علیرضا شهشهانی در این رقابتها و در بخش ماسکولار صاحب نشان طلا و عنوان قهرمانی این رقابتها شد.
این ورزشکار همچنین صاحب نشان اورالی کشور در این رقابتها شد و عنوان قهرمان قهرمانان را از آن خود کرد.
رقابتهای بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵ جهانی به میزبانی عربستان با حضور ۶۰ کشور برگزار شد و تیم ملی کشورمان با ۲۲ نشان رنگارنگ عنوان نایب قهرمانی جهان رو کسب کرد.